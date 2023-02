Giovanili rossonere, un'altra domenica da dimenticare

domenica, 5 febbraio 2023, 18:25

Doppia sconfitta per le due formazioni giovanili rossonere che sono inserite nei campionati professionistici. Gli Under 17 Nazionali sono stati sconfitti in casa dall'Olbia per 1-0. Sempre con i sardi e sempre tra le mura amiche hanno perso, per 2-1, anche gli Under 15 Nazionali.