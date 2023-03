Mancati versamenti IRPEF: deferito il Siena

Altre notizie brevi

lunedì, 27 marzo 2023, 12:02

Una vittoria e una sconfitta per i giovani professionisti rossoneri: l'Under 17 Nazionale ha battuto in casa la Torres per 2-1, mentre gli Under 15 Nazionali sono stati sconfitti dai parti età della Torres per 4-1.

domenica, 26 marzo 2023, 16:58

Si sono concluse le gare domenicali valide per la quindicesima di ritorno nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

domenica, 26 marzo 2023, 16:50

Stefano Protti, tecnico della Fermana, "Devo fare i complimenti alla squadra per quanto ha saputo dimostrare, una squadra viva, dinamica, presente nonostante l'inferiorità numerica. Quanto è successo non è stato gradevole subirlo, penso che ci gioca per salvarsi e per vincere devono avere lo stesso trattamento, oggi non ho visto questo.

sabato, 25 marzo 2023, 20:02

L'anticipo di giornata tra Rimini e Reggiana si è concluso sul punteggio di 2-2.