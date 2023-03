Quindicesima di ritorno, i risultati della domenica: vince l'Entella e accorcia le distanze

Altre notizie brevi

domenica, 26 marzo 2023, 16:50

Stefano Protti, tecnico della Fermana, "Devo fare i complimenti alla squadra per quanto ha saputo dimostrare, una squadra viva, dinamica, presente nonostante l'inferiorità numerica. Quanto è successo non è stato gradevole subirlo, penso che ci gioca per salvarsi e per vincere devono avere lo stesso trattamento, oggi non ho visto questo.

sabato, 25 marzo 2023, 20:02

L'anticipo di giornata tra Rimini e Reggiana si è concluso sul punteggio di 2-2.

venerdì, 24 marzo 2023, 18:46

Domani, sabato 25 marzo, alle ore 14:30 allo Stadio di Saltocchio ci sarà uno scontro diretto per la salvezza per la Primavera 3 di Toni Carruezzo. I rossoneri affronteranno infatti la Pro Sesto, in un match che vale la salvezza.

giovedì, 23 marzo 2023, 16:24

E' il rossonero Domenico Franco l'ospite della puntata di stasera di Curva Ovest, in onda su Noitv alle ore 21,15. In studio, come sempre, Guido Casotti e l'opinion leader Giulio Castagnoli.