Lutto in casa rossonero: è morto Luciano Betti

Altre notizie brevi

sabato, 27 maggio 2023, 22:41

Si sono concluse tutte le gare valide per l'andata del secondo turno nazionale dei play off. Le partite di ritorno sono previste per mercoledì 31 maggio. Ecco i risultati:

venerdì, 26 maggio 2023, 13:18

La giornata interamente dedicata alla Lucchese con l’inaugurazione della targa dietro il Coro San Michele e la grande festa al Teatro del Giglio saranno integralmente riproposte oggi (alle 15) e domenica (alle 22) su Noitv.

mercoledì, 24 maggio 2023, 15:39

È fissata per le ore 11 di martedì 30 maggio la riunione del Consiglio Federale. Tra gli argomenti all'ordine del giorno, oltre all'approvazione del verbale della riunione del 19 aprile scorso e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti: informativa del segretario generale; nomine di competenza; modifiche regolamentari; relazioni annuali...

martedì, 23 maggio 2023, 13:37

Definiti gli accoppiamenti del secondo turno nazionale dei play off di Serie C. Ecco le gare che si disputeranno (andata il 27 maggio, ritorno il 31 maggio):