Sedicesima di andata, tutti i risultati della domenica: Torres, solo un pari

Altre notizie brevi

domenica, 3 dicembre 2023, 17:15

Due sconfitte e una vittoria nel settore giovanile professionistico rossonero. Perdono gli Under 17 Nazionali a Vercelli per 1-0 e ora sono a due punti dall'ultimo posto. Vincono invece gli Under 16 Nazionali che superano per 3-2 l'Alessandria e si installano al quarto posto in solitaria in classifica.

domenica, 3 dicembre 2023, 14:57

Ancora un record per l'ex portiere rossonero Wladimiro Falcone che si è procurato un calcio di rigore nell'ultima azione dell'ultimo minuto di recupero di Lecce-Bologna. Falcone, spintosi in avanti alla disperata ricerca del pari dei salentini, è stato atterrato e l'arbitro ha decretato il calcio di rigore per il Lecce...

sabato, 2 dicembre 2023, 22:37

Si sono concluse le gare di oggi valide per la sedicesima di andata nel girone dei rossoneri si disputerà tra sabato e domenica. Ecco i risultati:

giovedì, 30 novembre 2023, 14:39

Sedicesima di andata che nel girone dei rossoneri si disputerà tra sabato e domenica. Ecco il quadro completo delle gare in programma: