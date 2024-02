Il Padova vince la terza gara consecutiva

sabato, 24 febbraio 2024, 20:18

Il Padova, che i rossoneri incontreranno mercoledì nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, ha superato agevolmente sul proprio terreno per 4-0 l'Arzignano, inanellando il terzo successo consecutivo e rafforzando la seconda posizione in classifica. Doppietta di Liguori e reti di Zamparo e Dezi per il poker finale.