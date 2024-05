Playout, i risultati delle gare di andata

Altre notizie brevi

sabato, 11 maggio 2024, 22:50

Si sono concluse tutte le gare valide per il secondo turno dei playoff di Serie C. Le società vincitrici avranno accesso alla Fase Play Off Nazionale. Le squadre vincitrici (in neretto) accedono alla Fase Play Off Nazionale la società meglio classificata al termine della regular season. Ecco i risultati:

sabato, 11 maggio 2024, 19:59

Nel secondo match valido per l'assegnazione della Supercoppa di C, il Mantova ha vinto fuori casa per 4-1 contro la Juve Stabia. A questo punto, tutto è rinviato all'ultima sfida tra Cesena e Juve Stabia, con gli emiliani e i lombardi a 3 punti e i campani a 0.

sabato, 11 maggio 2024, 14:58

Felice Evacuo, da più parti accostato alla Lucchese per la prossima stagione, ha definitivamente smentito l'ipotesi nel corso di una intervista con www.tuttoc.com: "L’anno scorso sono stato contattato prima dal presidente Bulgarella , poi dall’Ad Lo Faso ed infine da Dg Mangiarano, avevamo messo su dei discorsi ma poi non...

venerdì, 10 maggio 2024, 22:42

Massimiliano Canzi non sarà l'allenatore del Pontedera nella prossima stagione: il tecnico ha rescisso il contratto che lo legava alla società granata per approdare sulla panchina della Juventus femminile.