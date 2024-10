Campobasso-Lucchese, biglietti in vendita

giovedì, 31 ottobre 2024, 08:40

Sono in vendita i tagliandi per la gara di campionato di domenica prossima tra Campobasso e Lucchese, in programma alle ore 15. I biglietti per il settore ospiti (curva sud), con la prevendita che chiuderà alle ore 19 di sabato, sono acquistabili su www.ciaotickets.com al prezzo di 14,50 euro (13+ 1.50 di prevendita) con i ridotti under 14 a 6 euro (5 + 1 di prevendita).