Lutto nella famiglia rossonere: muore Mauro Mattelli, storico custode dell'Acquedotto

giovedì, 31 ottobre 2024, 18:42

E' deceduto Mauro Mattelli, per tutti Maurino, lo storico custode dell'Acquedotto che per decenni ha curato con passione, amore e grande voglia di vivere. Anche la Lucchese, si legge in una nota, si stringe attorno alla famiglia e a tutti gli amici: "Maurino non è stato solo un custode, ma una figura simbolo della nostra comunità, che ha dedicato la sua vita alla Lucchese con passione e devozione. La sua presenza costante e il suo amore per i colori rossoneri resteranno per sempre nel cuore di tutti noi.Ci uniamo al dolore della famiglia e di quanti hanno avuto il privilegio di conoscerlo. La sua memoria vivrà per sempre nella storia Rossonera". Ala famiglia vanno le condoglianze anche della nostra redazione.