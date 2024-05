Tre anni e quattro mesi di carcere a Joseph Ferrando che provò a rilevare la Lucchese

venerdì, 24 maggio 2024, 10:24

Nella disgraziata e irripetibile stagione 2018-2019 che si concluse con l'impresa di Bisceglie ma anche con l'ennesimo fallimento, ci fu spazio anche per un tentativo di acquisto della Lucchese da parte di Joseph Ferrando, un imprenditore del settore plastico che firmò un precontratto di acquisto della società a un passo dalla dichiarazione di fallimento. La trattativa fu l'ennesimo bluff e non andò a buon fine: ora Ferrando è stato condannato a tre anni e quattro mesi dal tribunale di Prato per truffa e evasione dell'Iva.