Coppa Disciplina, la Lucchese è al 38° posto

Altre notizie brevi

giovedì, 13 giugno 2024, 10:34

La Lucchese 1905 comunica ufficialmente il rinnovo contrattuale dell'attaccante Manuel Leone fino al 30 giugno 2026. Il giocatore, classe 2005, durante questa stagione si è sempre allenato con la prima squadra, distinguendosi poi con la Primavera con la quale ha messo a referto 12 gol totali di cui 8 in...

martedì, 11 giugno 2024, 17:01

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare ha penalizzato la Spal con tre punti da scontare nella prossima stagione mentre il suo proprietario Joseph Tacopina, ha subìto mesi tre di inibizione: la vicenda si lega alle inadempienze nei pagamenti di gennaio e febbraio 2024 con il deferimento che era arrivato...

martedì, 11 giugno 2024, 08:44

La Covisoc ha bocciato la domanda di iscrizione dell'Ancona per la mancata presentazione dei documenti relativi ai pagamenti delle mensilità di marzo e aprile ai tesserati. Per i dorici parte la corsa all'iscrizione con una nuova compagine alla Serie D.

domenica, 9 giugno 2024, 22:07

Con una vittoria per 1-0 la Carrarese si è aggiudicata la finale valida per la promozione in Serie B contro il Vicenza. A decidere l'incontro, Finotto, dopo lo 0-0 dell'andata. Nei gialloblù che tornano in B dopo oltre 70 anni anche gli ex rossoneri Belloni e Panico oltre che Silvio...