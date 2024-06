Scuola Calcio rossonera, via ai tesseramenti

domenica, 30 giugno 2024, 16:56

É iniziato il conto alla rovescia in vista dell'inizio ufficiale della stagione agonistica anche per la scuola calcio della Lucchese. Attraverso un comunicato ufficiale, la società rossonera ha reso noto la data d'inizio dei tesseramenti in vista della stagione 2024-25. I ragazzi interessati, con la presenza di almeno un familiare, dovranno recarsi alla sede del Polo Lucchese San Fillippo, negli orari e nei giorni indicati dal comunicato: "La Lucchese 1905 informa che i tesseramenti dei ragazzi per la Scuola Calcio Rossonera inizieranno il giorno giovedì 4 luglio, dalle ore 17:00 alle ore 19:30, presso la sede del polo Lucchese San Filippo. Durante la prima settimana, ci si potrà recare al centro sportivo per completare le pratiche, fino a sabato 6 luglio. Dopodiché, a partire dalla settimana dell'8 luglio, gli orari cambieranno e sarà possibile tesserarsi il lunedì, il mercoledì e il venerdì, nella stessa fascia oraria (17.00-19.30). Si ricorda che sarà necessaria la presenza del tesserato e di almeno un familiare. È altresì necessaria la consegna del certificato contestuale (o plurimo per uso sportivo) del comune di residenza (residenza, nascita, stato di famiglia)"