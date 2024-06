Spal, arrivano tre punti di penalizzazione

Altre notizie brevi

martedì, 11 giugno 2024, 08:44

La Covisoc ha bocciato la domanda di iscrizione dell'Ancona per la mancata presentazione dei documenti relativi ai pagamenti delle mensilità di marzo e aprile ai tesserati. Per i dorici parte la corsa all'iscrizione con una nuova compagine alla Serie D.

domenica, 9 giugno 2024, 22:07

Con una vittoria per 1-0 la Carrarese si è aggiudicata la finale valida per la promozione in Serie B contro il Vicenza. A decidere l'incontro, Finotto, dopo lo 0-0 dell'andata. Nei gialloblù che tornano in B dopo oltre 70 anni anche gli ex rossoneri Belloni e Panico oltre che Silvio...

venerdì, 7 giugno 2024, 11:26

Mercato estivo, in Italia le trattative potranno essere ufficializzate a partire dal 1° luglio. Ecco la data da tenere presente sul calendario e che segnerà l’apertura del mercato estivo dei trasferimenti che andrà avanti sino al 30 agosto.

giovedì, 6 giugno 2024, 23:27

L'ex tecnico rossonero Paolo Indiani, la scorsa stagione sulla panchina dell'Arezzo, ha firmato un contratto che lo lega per la prossima stagione al Livorno: dovrà tentare di riportare i labronici tra i professionisti.