La famiglia Stagi ringrazia i tifosi della Curva Ovest per la vicinanza

giovedì, 15 maggio 2025, 12:26

Una presenza e una vicinanza che hanno colpito anche la famiglia di Roberto Stagi, il grande tifoso rossonero deceduto nei giorni scorsi e i cui funerali si sono tenuti a Fagnano martedì. La famiglia Stagi ringrazia tutti i tifosi che si sono stretti intorno a loro e in particolare i ragazzi della Curva Ovest per l'affetto e la vicinanza dimostrata in questa dura circostanza.