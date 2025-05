De Vito: "Forza ragazzi, un ultimo sforzo!"

venerdì, 16 maggio 2025, 08:36

In una lunga intervista rilasciata a www.tuttoc.com, l'ex rossonero Marco De Vito ha parlato a lungo della Lucchese: "Sono certo e fiducioso che la Lucchese farà una grandissima partita, la spinta del pubblico di casa sarà sicuramente un aspetto fondamentale. Quindi forza ragazzi, un ultimo sforzo per raggiungere un obbiettivo davvero importante. Salvarsi sul campo a differenza di quanto successe a noi potrebbe davvero dire salvezza di un club. Da quel che so pare ci sia qualcuno ad osservare dalla finestra pronto ad entrare, ma tutto passa dal risultato del campo."