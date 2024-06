Squadre B, ecco cosa cambia

venerdì, 28 giugno 2024, 08:07

Il Consiglio Federale della Figc ha modificato alcune regole in merito alla partecipazione delle seconde squadre che ora potranno essere promosse al Campionato di Serie B, ma non potranno mai partecipare al medesimo Campionato della prima squadra, né ad un Campionato superiore.Qualora al termine del Campionato di competenza, si verifichi un’ipotesi di compresenza della prima e della seconda squadra nella medesima categoria, la seconda squadra dovrà partecipare al campionato professionistico della categoria inferiore. In caso di retrocessione della Seconda squadra al Campionato Nazionale di Serie D, la stessa potrà iscriversi al Campionato Dilettantistico 2025/2026, ferma restando le possibilità di ripescaggio in Serie C secondo le procedure previste per le Seconde Squadre.