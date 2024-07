Lega Pro, il 2 ottobre l'assemblea elettiva

mercoledì, 10 luglio 2024, 16:13

La Lega Pro, uniformandosi ai “principi” dettati dal CONI circa la riduzione del quorum necessario alla designazione di cariche elettive, ha indetto per il 2 ottobre 2024 l’assemblea elettiva per il rinnovo dei propri organi direttivi. La comunicazione alle sessanta società di Serie C NOW è stata data in occasione dell’Assemblea di Lega Pro di questa mattina, dove, inoltre, è stato approvato il nuovo Codice di Autoregolamentazione in vigore per la Serie C e si è discusso della commercializzazione dei Diritti Audiovisivi dalla stagione sportiva 2025-26, analizzandone linee guida, procedure e tempistiche.