Lucchese-Torres, arbitra Rispoli di Locri

Altre notizie brevi

venerdì, 25 aprile 2025, 13:47

Ultima di campionato che nel girone dei rossoneri si giocherà in contemporanea alle 16,30 di domenica prossima. Ecco il quadro completo delle gare in programma.

mercoledì, 23 aprile 2025, 20:25

Mister Bucchi, tecnico dell'Arezzo, per prima cosa fa un grande in bocca al lupo per la Lucchese: "Secondo tempo straordinario. Nel primo tempo nostra leggerezza e grande giocata loro, comunque abbiamo creato palle gol anche nel primo tempo, poi siamo stati bravissimi a rimetterla subito in parità e nel secondo...

mercoledì, 23 aprile 2025, 19:56

Si sono concluse tutte le gare valide per la penultima di campionato nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

sabato, 19 aprile 2025, 21:17

Ancora belle parole da parte del tecnico del Pescara Silvio Baldini nei confronti della Lucchese e del suo tecnico. In una intervista a rete8.it, ha dichiarato: "In C ci sono squadre in difficoltà. Per me la Lucchese e Gorgone sono degli eroi.