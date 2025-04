Penultima di campionato, tutti i risultati

Altre notizie brevi

mercoledì, 23 aprile 2025, 20:25

Mister Bucchi, tecnico dell'Arezzo, per prima cosa fa un grande in bocca al lupo per la Lucchese: "Secondo tempo straordinario. Nel primo tempo nostra leggerezza e grande giocata loro, comunque abbiamo creato palle gol anche nel primo tempo, poi siamo stati bravissimi a rimetterla subito in parità e nel secondo...

sabato, 19 aprile 2025, 21:17

Ancora belle parole da parte del tecnico del Pescara Silvio Baldini nei confronti della Lucchese e del suo tecnico. In una intervista a rete8.it, ha dichiarato: "In C ci sono squadre in difficoltà. Per me la Lucchese e Gorgone sono degli eroi.

venerdì, 18 aprile 2025, 08:27

Penultima di campionato che nel girone dei rossoneri si svolgerà, in contemporanea, tutta nella giornata di lunedì di Pasquetta. Ecco il programma completo:

giovedì, 17 aprile 2025, 08:23

Il rossonero Robert Guche è stato inserito nella Top11 settimanale di www.tuttoc.com. Ecco la motivazione: "Padronanza assoluta del ruolo, come se giocasse lì da una vita: sfrutta il bagaglio di esperienza per dominare in ogni situazione".