Qui Pineto, mister Cudini è il nuovo tecnico

Altre notizie brevi

domenica, 30 giugno 2024, 16:56

É iniziato il conto alla rovescia in vista dell'inizio ufficiale della stagione agonistica anche per la scuola calcio della Lucchese. Attraverso un comunicato ufficiale, la società rossonera ha reso noto la data d'inizio dei tesseramenti in vista della stagione 2024-25.

venerdì, 28 giugno 2024, 08:07

Il Consiglio Federale della Figc ha modificato alcune regole in merito alla partecipazione delle seconde squadre che ora potranno essere promosse al Campionato di Serie B, ma non potranno mai partecipare al medesimo Campionato della prima squadra, né ad un Campionato superiore.Qualora al termine del Campionato di competenza, si verifichi...

giovedì, 27 giugno 2024, 15:31

l Consiglio Federale della Figc ha dato parere positivo alla domanda di ripescaggio del Milan U23 per il campionato di Serie C 2024/25: "A seguito della non ammissione dell'Ancona al campionato di Serie C 2024/25, che ha determinato una vacanza d'organico da colmare, e avendo ricevuto dalla Covisoc e dalla...

venerdì, 21 giugno 2024, 18:47

Il nuovo tcnico della Spal è Andrea Dossena, nella scorsa stagione alla guida della Pro Vercelli: lo ha annunciato nel corso di una conferenza stampa il presidente degli estensi Tacopina.