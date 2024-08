Coppa Italia, in vendita i biglietti per Vercelli

martedì, 6 agosto 2024, 14:57

I biglietti per Pro Vercelli-Lucchese sono in vendita sul circuito vivaticket.I tagliandi di settore ospiti per assistere alla prima uscita ufficiale stagionale dei rossoneri nel primo turno di Coppa Italia di LegaPro, in programma domenica 11 agosto alle 18 allo Stadio Silvio Piola di Vercelli, saranno in vendita a partire dalle 11.00 di giovedì 8 agosto e fino alle 19.00 di sabato 10. Si ricorda che il giorno della gara non sarà in alcun modo possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti.Il prezzo del tagliando per il settore ospiti è di € 5,00 più diritti di prevendita.A Lucca é possibile acquistare il tagliando presso Edicola Baldassarre in via C. Castracani 831.