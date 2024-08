L'ex rossonero Sorrentino firma per la Pianese

Altre notizie brevi

venerdì, 2 agosto 2024, 14:06

La Lucchese 1905 comunica ufficialmente l’arrivo di Damiano Ciucci, difensore classe 2005 cresciuto nelle giovanili della Ternana. Per lui un anno di apprendistato professionalizzante fino al 30 giugno 2025.

lunedì, 29 luglio 2024, 19:38

Il Tribunale Federale Nazionale–Sezione Disciplinare, con riferimento al deferimento del 28 maggio da parte del procuratore federale a seguito di segnalazione della Procura della Repubblica di Benevento, ha squalificato i calciatori Christian Diego Pastina per due anni (con 15mila euro di ammenda) e l'ex attaccante rossonero Francesco Forte per nove...

lunedì, 29 luglio 2024, 16:53

Anticipato a giovedì 1 agosto l'allenamento congiunto tra la Lucchese e la formazione Primavera della Fiorentina.

mercoledì, 24 luglio 2024, 23:18

La Lucchese informa i propri sostenitori sulle modalità di accesso allo stadio A.Nardini in vista dell'amichevole di domani, giovedì 25 luglio, contro il Castelnuovo, in programma alle ore 18: la società ospitante comunica che verrà aperto un solo cancello dalla parte della tribuna e per l'accesso verrà chiesto un contributo...