Mister Gorgone, Visconti e Magnaghi nella Top11 di Tuttoc.com

Altre notizie brevi

mercoledì, 2 aprile 2025, 14:04

La Figc ha reso noti i compensi agli agenti che sono stati riconosciuti dalla squadre di Serie C. Nel girone B, quello dei rossoneri, la spesa maggiore l'ha sostenuta la Spal con oltre 872mila euro di compensi, seguita dall'Ascoli con 303mila.

martedì, 1 aprile 2025, 17:53

La sconfitta di Lucca è costata la panchina a Ignazio Abate: il tecnico è stato esonerato dalla Ternana che al suo posto ha scelto Fabio Liverani per questa parte finale della stagione.

martedì, 1 aprile 2025, 16:36

Il giudice sportivo e ovviamente i commissari di campo, solerti come sempre, non si dimenticano della Lucchese nemmeno questa settimana. Il club è stato multato per 1500 euro "per avere, alcuni dei suoi sostenitori (30%) posizionati nel Settore Curva Ovest:, al 34° minuto del primo tempo (per due volte), al...

martedì, 1 aprile 2025, 16:23

Pontedera-Lucchese, in programma sabato prossimo, sarà diretta da Mattia Nigro della sezione AIA di Prato. Nigro sarà coadiuvato da Diego Spatrisano di Cesena e da Alfonsorosso Rosania di Reggio Emilia. Quarto uomo, Andrea Giordani di Aprilia.