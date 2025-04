Compensi agli agenti: dalla Lucchese oltre 41mila euro

Altre notizie brevi

mercoledì, 2 aprile 2025, 08:56

Sono ben tre i rossoneri che questa settimana sono stati inseriti nella Top11 di www.tuttoc.com: si tratta del tecnico Gorgone, di Elia Visconti e di Simone Magnaghi. Ecco le motivazioni: "Giorgio Gorgone, poker alla Ternana, sovvertendo qualsiasi pronostico: giusto parlare di miracolo sportivo, perché di questo si tratta", Elia Visconti:...

martedì, 1 aprile 2025, 17:53

La sconfitta di Lucca è costata la panchina a Ignazio Abate: il tecnico è stato esonerato dalla Ternana che al suo posto ha scelto Fabio Liverani per questa parte finale della stagione.

martedì, 1 aprile 2025, 16:36

Il giudice sportivo e ovviamente i commissari di campo, solerti come sempre, non si dimenticano della Lucchese nemmeno questa settimana. Il club è stato multato per 1500 euro "per avere, alcuni dei suoi sostenitori (30%) posizionati nel Settore Curva Ovest:, al 34° minuto del primo tempo (per due volte), al...

martedì, 1 aprile 2025, 16:23

Pontedera-Lucchese, in programma sabato prossimo, sarà diretta da Mattia Nigro della sezione AIA di Prato. Nigro sarà coadiuvato da Diego Spatrisano di Cesena e da Alfonsorosso Rosania di Reggio Emilia. Quarto uomo, Andrea Giordani di Aprilia.