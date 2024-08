Lucchese, le limitazioni alla vendita di alcolici allo stadio: ecco l'ordinanza del sindaco

mercoledì, 21 agosto 2024, 12:39

Il sindaco di Lucca Mario Pardini ha emesso una ordinanza che disciplina la vendita degli alcolici in occasione delle partite casalinghe della Lucchese allo stadio Porta Elisa. Ecco i divieti per la stagione che va a cominciare:

1) di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori rigidi, quali metallo e /o vetro, fatta eccezione per le consumazioni al tavolo all'interno o nei dehors dei pubblici esercizi, da due ore prima dell'inizio della manifestazione sportiva sino ad un'ora oltre il termine della stessa, limitatamente agli esercizi ubicati all'interno dello stadio e nelle immediate vicinanze della suddetta struttura sportiva;

2) di vendita e somministrazione di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 5% del volume, salva diversa valutazione in ordine a specifici incontri particolarmente a rischio;

3) estensione dei divieti di cui ai punti 1 e 2 anche ai titolari di posteggio per il commercio su aree pubbliche localizzati presso lo stadio comunale o svolto in forma itinerante nei pressi della struttura;