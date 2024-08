Lucchese, scatta la trasferta di Vercelli: ecco il programma

venerdì, 9 agosto 2024, 18:33

In casa Lucchese è iniziato il conto alla rovescia in vista della sfida di Coppa Italia contro la Pro Vercelli. L'obiettivo è quello di quantomeno replicare il buon cammino dello scorso anno, chiuso con l'eliminazione in semifinale. La Lucchese svolgerà sabato la rifinitura allo stadio di Saltocchio, con l'arrivo a Vercelli che è previsto per le ore 18. Nella mattinata di domenica, i rossoneri faranno un breve risveglio muscolare. La partita è in programma per le 18 allo stadio "Silvio Piola". Nella notte tra domenica e lunedì è previsto invece il rientro a Lucca.