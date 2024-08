Lutto in casa rossonera: muore il padre del team manager Mele

domenica, 25 agosto 2024, 19:34

Lutto in casa rossonera: è morto il padre del team manager Paolo Mele. "Con grande dolore annunciamo – si legge in un post della società – che nella serata di ieri è venuto a mancare il padre del nostro team manager, Paolo Mele. In questo momento di immenso dolore, tutta la società, la squadra e lo staff si uniscono per esprimere la propria vicinanza e solidarietà alla famiglia Mele per la loro perdita". La nostra redazione si unisce al cordoglio per la grave perdita.