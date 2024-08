Lutto in casa rossonero: è morto il tifoso Francesco Luporini

lunedì, 12 agosto 2024, 13:28

La famiglia dei tifosi rossoneri piange un altro lutto: è morto Francesco Luporini, per tutti Lupo, storico sostenitore della Lucchese. "Ancora una volta la grande famiglia dei tifosi rossoneri – scrive il presidente di Lucca United Stefano Galligani – si trova a piangere la scomparsa di uno dei suoi componenti. Ed è costretta a farlo in modo tragico perché il Lupo se ne è andato così, senza preavviso, nel suo letto. Poche ore prima aveva dato appuntamento ad alcuni carissimi amici per una cena programmata il giorno successivo. La notizia è arrivata nella mattinata di domenica e si è sparsa rapidamente tra i tanti amici e tifosi rossoneri, lasciando tutti increduli e sgomenti di fronte a questa tragedia. Francesco era uno del Bar Morino, come Picone. Praticamente cresciuti insieme. E con loro tantissimi amici che oggi lo piangono e che in queste ore stentano ancora ad accettare e a credere a questa notizia. Ci saranno più avanti occasioni per ricordare il Lupo amico e tifoso. Fondatore tra l'altro degli Irriducibili ’77. Oggi ci stringiamo forte alla figlia Andrea che dopo aver perso la mamma alcuni anni fa per una maledetta malattia oggi deve affrontare una prova durissima perché anche il suo papa non è più con noi. Lasciando in tutti noi un vuoto enorme. Ciao Francesco, ciao Lupo. Che la famiglia rossonera che sta in cielo renda il tuo viaggio più lieve". Alla sua famiglia le condoglianze della nostra redazione.