Mercato, arriva con la formula dell'apprendistato il giovane Ciucci

Altre notizie brevi

sabato, 3 agosto 2024, 17:36

Sono destinate a rincontrarsi le strade tra la Lucchese e Lorenzo Sorrentino, attaccante rossonero nella stagione 2028-2019, quella della salvezza sul campo di Bisceglie. Sorrentino ha firmato un contratto che lo lega nella prossima stagione alla Pianese che è inserita nel girone dei rossoneri.

lunedì, 29 luglio 2024, 19:38

Il Tribunale Federale Nazionale–Sezione Disciplinare, con riferimento al deferimento del 28 maggio da parte del procuratore federale a seguito di segnalazione della Procura della Repubblica di Benevento, ha squalificato i calciatori Christian Diego Pastina per due anni (con 15mila euro di ammenda) e l'ex attaccante rossonero Francesco Forte per nove...

lunedì, 29 luglio 2024, 16:53

Anticipato a giovedì 1 agosto l'allenamento congiunto tra la Lucchese e la formazione Primavera della Fiorentina.

mercoledì, 24 luglio 2024, 23:18

La Lucchese informa i propri sostenitori sulle modalità di accesso allo stadio A.Nardini in vista dell'amichevole di domani, giovedì 25 luglio, contro il Castelnuovo, in programma alle ore 18: la società ospitante comunica che verrà aperto un solo cancello dalla parte della tribuna e per l'accesso verrà chiesto un contributo...