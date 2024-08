Mister Taurino: "Grossa vittoria su un campo difficile"

venerdì, 30 agosto 2024, 23:01

Roberto Taurino, tecnico del Gubbio, può esultare moderatamente, la sua formazione è a un punteggio pieno dopo due gare: "E' stata una partita combattuta, tanti errori ma il campo non ha aiutato, partita vera da un punto di vista agonistico. Siamo stati ordinati, solidi nel complesso: le partite sono queste, non è facile aver la meglio sulle altre squadre perché sono tutte attrezzate. Abbiamo provato a fare quello che avevamo provato in settimana, la squadra mi è piaciuta da un punto di vista dell'ordine e ho dovuto mettere due ragazzi appena arrivati. A punteggio pieno? Primo obiettivo la salvezza, poi piano piano, se miglioreremo, facendo integrare anche ultimi acquisti, vedremo. Abbiamo voglia di fare il massimo, cosa sarà il massimo lo deciderà il campionato. La Lucchese? Squadra solida, fisica, in questa fase siamo tutti in un fase di miglioramento ma è una grossa vittoria su un campo difficile".