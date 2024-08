Pineto-Lucchese, biglietti in vendita

Altre notizie brevi

mercoledì, 21 agosto 2024, 12:39

Il sindaco di Lucca Mario Pardini ha emesso una ordinanza che disciplina la vendita degli alcolici in occasione delle partite casalinghe della Lucchese allo stadio Porta Elisa. Ecco i divieti per la stagione che va a cominciare:

martedì, 20 agosto 2024, 15:34

Pineto-Lucchese, prima di campionato in programma venerdì prossimo, sarà diretta da Riccardo Tropiano della sezione AIA di Bari. Tropiano sarà coadiuvato da Antonio Alessandrino di Bari e da Gregorio Maria Galieni di Ascoli. Quarto uomo, Adolfo Baratta di Rossano. Tropiano è alla prima direzione di gara con i rossoneri.

martedì, 20 agosto 2024, 08:45

Parte ufficialmente il campionato 2024-2025 con l'ennesimo spezzatino di partite. Nel girone dei rossoneri le gare saranno disputate tra venerdì e lunedì prossimi. Ecco il programma completo:

domenica, 18 agosto 2024, 23:00

Dopo aver eliminato il Pescara, al Pineto, prossimo avversario dei rossoneri in campionato, non è riuscito il bis contro il Perugia: gli abruzzesi sono stati battuti per 2-0 sul proprio terreno e sono stati eliminati dalla Coppa Italia.