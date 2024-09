Il rossonero Antoni nella Top11 di Tuttoc.com

Altre notizie brevi

martedì, 10 settembre 2024, 15:59

Lucchese-Rimini, in programma lunedì prossimo, sarà diretta da Enrico Gemelli della sezione AIA di Messina. Gemelli sarà coadiuvato da Veronica Martinelli di Seregno e da Vittorio Consonni di Treviglio. Quarto uomo, Andrea Scarano di Seregno. Gemelli ha arbitrato già quattro volte i rossoneri che hanno colto due vittorie, un pari...

lunedì, 9 settembre 2024, 19:48

E' attiva la prevendita dei biglietti per il match di lunedì 16 settembre tra Lucchese e Rimini. Ecco gli orari della biglietteria: lunedì-sabato dalle 15.30 alle 19, mentre nel giorno della partita sarà dalle 10 alle 13 e dalle 16 a inizio gara.

lunedì, 9 settembre 2024, 18:22

Nel recupero valido per la terza di andata, dopo il rinvio per il maltempo di ieri, l'Entella ha battuto sul proprio terreno per 2-1 l'Ascoli. Liguri ancora a punteggio pieno.

domenica, 8 settembre 2024, 22:24

Si sono concluse tutte le gare della domenica valide per la terza di andata del girone B. Ecco i risultati: