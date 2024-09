Giudice sportivo, una giornata di squalifica per mister Gorgone

martedì, 17 settembre 2024, 18:07

L'allenatore della Lucchese Giorgio Gorgone è stato squalificato per un turno, oltre a vedersi inflitti 500 euro di multa, dal giudice sportivo dopo l'espulsione rimediata nella gara contro il Rimini, ecco la motivazione: "per avere, all’8° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’Arbitro in quanto, usciva dall’area tecnica e pronunciava frasi irriguardose nei suoi confronti per contestarne l’operato.Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. IV Ufficiale)".