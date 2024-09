Lucchese-Pianese e Lucchese-Milan B, ecco gli orari della biglietteria

Altre notizie brevi

giovedì, 19 settembre 2024, 07:06

La quinta di andata nel girone dei rossoneri si disputerà spalmata su quattro giorni, da venerdì a lunedì prossimi. Ecco il quadro completo degli incontri:

mercoledì, 18 settembre 2024, 22:35

Nel recupero valido per la terza giornata di andata, Torres e Milan B hanno concluso la gara sullo 0-0.

mercoledì, 18 settembre 2024, 11:20

I funerali dello storico tifoso rossonero Giuseppe Carlesi, per tutti Beppone, si terranno domani, giovedì, alle ore 15 nella chiesa di San Vito. Per chi volesse rendere un ultimo omaggio, potrà farlo alla Casa del Commiato della Croce Verde sulla via Romana da dove si muoverà il corteo funebre alle...

mercoledì, 18 settembre 2024, 08:53

Il rossonero Ettore Quirini è stato inserito nella Top11 settimanale di www.tuttoc.com. Ecco la motivazione: "Concede il bis dopo il sigillo di Ferrara, mette la firma su un gol pesantissimo: col suo inserimento evita la sconfitta".