Mister Carrera: "Abbiamo disputato una brutta gara"

domenica, 22 settembre 2024, 21:53

Grande insoddisfazione per la prova e per il risultato in casa Ascoli dove il tecnico Carrera commenta così la sconfitta con i rossoneri: "Abbiamo disputato una brutta partita, nel secondo tempo abbiamo fatto qualcosa di meglio, so le difficoltà che abbiamo avuto in partita, ma ora si volta pagina e a Carpi dovremo fare una prestazione molto diversa da quella di oggi. Nella ripresa i ragazzi hanno avuto una reazione che ha portato al pareggio, dopo aver subìto un gol su punizione e uno su un rigore discutibile. Abbiamo fatto dei cambi che hanno portato a fare un secondo tempo di cattiveria per ritrovare il risultato, non siamo stati bravi nelle ripartenze, quindi dobbiamo lavorare su questo. Per trovare gli ingranaggi giusti ci vuole tempo, mi metto sempre in discussione, anche quando vinco, sono il primo responsabile e colpevole quando le cose vanno male”.