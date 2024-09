Mister Prosperi: "Punto meritato, degli arbitri non parlo mai"

mercoledì, 25 settembre 2024, 21:07

Fabio Prosperi, tecnico della Pianese, commenta così il match del Porta Elisa che è finito davvero tra le polemiche: "Non dico nulla sull'arbitro, come anche in altre circostanze, ma sono estremamente contento del punto preso a Lucca sono molto meno contento per i gol presi con errori che di solito non facciamo, ma anche questo ci farà crescere. Anche vero che ci presentiamo con una difesa giovane, ma il punto è giusto e assolutamente meritato, Primo tempo particolarmente buono, poi venti minuti di black out, contro comunque una squadra ostica come la Lucchese che ha vinto a Ascoli e Ferrara".