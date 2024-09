Quinta di andata, i risultati della domenica: pari per l'Entella

Altre notizie brevi

domenica, 22 settembre 2024, 21:53

Grande insoddisfazione per la prova e per il risultato in casa Ascoli dove il tecnico Carrera commenta così la sconfitta con i rossoneri: "Abbiamo disputato una brutta partita, nel secondo tempo abbiamo fatto qualcosa di meglio, so le difficoltà che abbiamo avuto in partita, ma ora si volta pagina e...

sabato, 21 settembre 2024, 22:41

Si sono concluse tutte e tre le gare odierne valide per la quinta di andata del girone B. Ecco i risultati:

venerdì, 20 settembre 2024, 22:39

Si sono concluse le due gare odierne valide per la quinta di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

venerdì, 20 settembre 2024, 15:27

Per le prossime due gare in casa contro Pianese e Milan Futuro, la Lucchese ha comunicato che prevendita inizierà nelle seguenti date: Pianese: apertura vendita biglietti da venerdì 20 settembre, ore 15:30; Milan Futuro: apertura vendita biglietti da lunedì 23 settembre, ore 15:30.