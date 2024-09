Terza di andata, i risultati della domenica: poker del Pontedera

Altre notizie brevi

domenica, 8 settembre 2024, 21:31

Andrea Dossena, tecnico degli estensi, a fine gara non si dà pace per la sconfitta: "Il mio stato d'animo è quello di un mezzo incubo: sono arrivati tre volte davanti alla porta e hanno fatto tre gol con errori di reparto nostri.

domenica, 8 settembre 2024, 11:34

Javier Faroni, imprenditore di origine argentina, è il nuovo presidente e azionista del Perugia: Faraoni ha rilevato del 100% delle quote da Massimiliano Santopadre.

sabato, 7 settembre 2024, 22:48

Si sono concluse le tre gare odierne valide per la terza di andata nel girone dei rossoneri. Ecco i risultati:

venerdì, 6 settembre 2024, 15:55

Un nuovo lutto ha colpito la famiglia rossonera: all'età di 82 anni è morto Gaetano Salvemini che nella Lucchese ha prima giocato (nella stagione 73/74) per poi allenarla in serie B nella stagione 96/97. Alla famiglia dell'allenatore che per primo condusse l'Empoli in serie A, le condoglianze della nostra redazione.