Decima di andata, tutte le gare in programma

Altre notizie brevi

giovedì, 17 ottobre 2024, 15:35

Si è conclusa la prima fase della votazione per l'assegnazione del Pallone d'Oro di Serie C. Attraverso un sondaggio che ha riguardato i calciatori delle 60 squadre della ex Lega Pro, la stampa ha stilato una lista di 20 nomi per ogni club, ovvero 2 portieri, 6 difensori, 6 centrocampisti...

mercoledì, 16 ottobre 2024, 11:41

Sono in vendita attraverso i canali del circuito Vivaticket (www.vivaticket.com) i tagliandi per il settore ospiti (Curva Est) per la partita di domenica prossima tra Carpi e Lucchese. Resteranno in vendita sino alle ore 19 di sabato prossimo.

martedì, 15 ottobre 2024, 15:31

Carpi-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Francesco Zago della sezione AIA di Conegliano Veneto. Zago sarà coadiuvato da giovanni Boati di Padova e da Ionut Eusebiu Nechita di Lecco. Zago è alla prima direzione di gara con i rossoneri.

lunedì, 14 ottobre 2024, 16:05

Praticamente a metà ottobre con i campionati iniziati da settimane, la Lucchese comunica ufficialmente l'organigramma del settore giovanile. Claudio Piraino sarà il responsabile organizzativo sia del Settore Giovanile che della Scuola Calcio Rossonera. Antonio Bongiorni, come già reso noto, sarà il direttore tecnico, mentre Massimo Valiensi si occuperà dell’area scouting.