Dodicesima di andata, i risultati del martedì: cade l'Arezzo

Altre notizie brevi

martedì, 29 ottobre 2024, 14:49

Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto due punti di penalizzazione alla Ternana in relazione al mancato versamento entro il termine del 16 settembre 2024, delle ritenute Irpef relative alle mensilità di maggio e giugno 2024 riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo...

lunedì, 28 ottobre 2024, 14:55

Dodicesima di andata, turno infrasettimanale per il girone B che andrà in scena tra martedì e mercoledì. Ecco il quadro completo delle gare in programma:

lunedì, 28 ottobre 2024, 13:26

Entella-Lucchese, in programma mercoledì prossimo, sarà diretta da Giuseppe Vingo della sezione AIA di Pisa. Vingo sarà coadiuvato da Federcio Fratello di Latina e da Davide Fedele di Lecce. Quarto uomo, Gianmarco Vailati di Cremona. Vingo è alla prima direzione di gara con i rossoneri.

lunedì, 28 ottobre 2024, 13:24

La sconfitta casalinga contro il Milan B è costata la panchina al tecnico del Perugia Alessandro Vittorio Formisano che questa mattina è stato sollevato dall'incarico dalla società umbra. Al suo posto, ecco Lamberto Zauli.