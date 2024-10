Giudice sportivo, Quirini squalificato per un turno, società multata per 100 euro

martedì, 22 ottobre 2024, 17:14

Il rossonero Ettore Quirini è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo dopo aver rimediato un nuovo cartellino giallo: essendo in diffida è scattato lo stop. Cento euro di multa invece alla Lucchese per "fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver danneggiato un seggiolino posto nel Settore Curva Nord a loro riservato".