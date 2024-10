Lucchese-Pescara, dirige Allegretta di Molfetta

Altre notizie brevi

martedì, 22 ottobre 2024, 17:14

Il rossonero Ettore Quirini è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo dopo aver rimediato un nuovo cartellino giallo: essendo in diffida è scattato lo stop. Cento euro di multa invece alla Lucchese per "fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti...

lunedì, 21 ottobre 2024, 22:50

Il posticipo della decima di andata del girone B tra Pineto e Campobasso è terminato sul punteggio di 0-1 con i molisani che colgono tre punti pesanti.

lunedì, 21 ottobre 2024, 18:06

La prevendita dei biglietti per il match di domenica 27 ottobre tra Lucchese e Pescara, è attiva. Di seguito gli orari della biglietteria: lunedì-martedì dalle 16.30 alle 19, mercoledì-sabato dalle 15.30 alle 19, domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 a inizio gara.

domenica, 20 ottobre 2024, 20:03

A fine gara nessun tesserato della Lucchese si è recato in sala stampa, nessuna indicazione è stata potuta essere raccolta. Nessun dirigente nemmeno in tribuna, mentre Bruno Russo era in panchina.