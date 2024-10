Mister Scotto: "Bravi a soffrire e fortunati: punto importante"

venerdì, 11 ottobre 2024, 22:53

Andrea Scotto, tecnico del Sestri Levante, è soddisfatto dal punto e della prestazione dei suoi: "Un primo tempo importante dal punto di vista della qualità del gioco del coraggio, siamo una squadra che lotta per salvarsi e venire qui con questa personalità non è facile. Abbiamo ribattuto colpo su colpo, nella ripresa siamo partiti discretamente con una occasione per noi, dopo abbiamo sofferto. Abbiamo pagato la personalità della Lucchese e anche i suoi cambi e poi a un quarto d'ora alla fine contro una squadra che gioca buon calcio ci sta di abbassarsi e provare a difendere. E' normale che con sette under si possa soffrire: bravi a soffrire e fortunati. Quando una squadra vuole giocare alla fine qualcosa porta a casa con un pizzico di fortuna non avuto in altre occasioni. Da Lucca abbiamo portato via un punto senza rubare niente. Avevamo assenti? Non ne parlo mai. Oggi ho detto che dovevamo iniziare a essere maturi e al di là del punto questa è la più grande soddisfazione".