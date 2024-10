Qui Perugia, esonerato mister Formisano, al suo posto Zauli

Altre notizie brevi

lunedì, 28 ottobre 2024, 14:55

Dodicesima di andata, turno infrasettimanale per il girone B che andrà in scena tra martedì e mercoledì. Ecco il quadro completo delle gare in programma:

lunedì, 28 ottobre 2024, 13:26

Entella-Lucchese, in programma mercoledì prossimo, sarà diretta da Giuseppe Vingo della sezione AIA di Pisa. Vingo sarà coadiuvato da Federcio Fratello di Latina e da Davide Fedele di Lecce. Quarto uomo, Gianmarco Vailati di Cremona. Vingo è alla prima direzione di gara con i rossoneri.

domenica, 27 ottobre 2024, 21:43

Si sono concluse tutte e quattro le gare odierne valide per l'undicesima di andata del girone B. Ecco i risultati:

domenica, 27 ottobre 2024, 21:41

Per Silvio Baldini, tecnico del Pescara, la presenza al Porta Elisa non è certo una novità, da queste parti, in gioventù veniva anche ai tempi di Orrico, ecco il suo commento sulla gara vittoriosa contro i rossoneri: "Ovviamente, va dato merito ai nostri ragazzi per la grande prestazione di oggi.