Rappresentative di Serie C, ecco i giovani rossoneri convocati

venerdì, 25 ottobre 2024, 16:41

Nuovo appuntamento per le Rappresentative di Serie C nei giorni del 29, 30 e 31 ottobre, che si raduneranno per uno stage.Tre giorni di lavoro, dunque, agli ordini del Commissario Tecnico Daniele Arrigoni per i convocati delle formazioni Under 15, Under 16 e Under 17 all’interno del Centro Tecnico Federale di Coverciano. Il primo gruppo a ritrovarsi sarà quello dell’Under 17, che nella mattinata di martedì 29 effettuerà riunione tecnica e gara amichevole a ranghi contrapposti. Programma speculare per Under16 e Under 15 che, però, si raduneranno rispettivamente mercoledì 30 e giovedì 31. Tra gli Under 17 anche il rossonero Marco Biagiotti, tra gli Under 16 Alessandro Papi e Gabrile Viola, mentre tra gli Under 15 Stefano Pinelli, Samuele Rossetti e Gianmaria Cecchini.