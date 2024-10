Spalletti convoca l'ex rossonero Gabbia

Altre notizie brevi

venerdì, 4 ottobre 2024, 22:25

Nell'anticipo valido per l'ottava di andata, la Spal si è imposta per 1-0 a Rimini grazie a un gol segnato da Awua nel primo tempo

venerdì, 4 ottobre 2024, 08:18

L'amministratore delegato della Lucchese Ray Lo Faso, ha partecipato all’assemblea di Lega, durante la quale Matteo Marani è stato rieletto Presidente della Lega Pro, ecco il suo commento reso pubblico attraverso i canali del club “La Lucchese appoggia pienamente la rielezione del Presidente Marani, poiché riteniamo che il suo operato...

mercoledì, 2 ottobre 2024, 16:16

Il Perugia calcio informa che i biglietti per la gara Perugia-Lucchese di domenica prossima saranno messi in vendita a partire da mercoledì 3 ottobre, alle ore 16, e per la curva sud, ovvero il settore ospiti, terminerà alle ore 19 di sabato.

mercoledì, 2 ottobre 2024, 14:42

Matteo Marani guiderà la Serie C per il prossimo quadriennio. La rielezione è avvenuta stamani, nella sede della Lega Pro a Firenze, durante l’assemblea elettiva delle società, che hanno votato il presidente per acclamazione: Marani era l'unico candidato.