Ufficiale, Sabbione rinnova per un altro anno

Altre notizie brevi

giovedì, 17 ottobre 2024, 15:35

Si è conclusa la prima fase della votazione per l'assegnazione del Pallone d'Oro di Serie C. Attraverso un sondaggio che ha riguardato i calciatori delle 60 squadre della ex Lega Pro, la stampa ha stilato una lista di 20 nomi per ogni club, ovvero 2 portieri, 6 difensori, 6 centrocampisti...

giovedì, 17 ottobre 2024, 08:23

Decima di andata che nel girone dei rossoneri si disputerà tra venerdì e lunedì prossimi. Ecco il quadro completo delle gare in programma:

mercoledì, 16 ottobre 2024, 11:41

Sono in vendita attraverso i canali del circuito Vivaticket (www.vivaticket.com) i tagliandi per il settore ospiti (Curva Est) per la partita di domenica prossima tra Carpi e Lucchese. Resteranno in vendita sino alle ore 19 di sabato prossimo.

martedì, 15 ottobre 2024, 15:31

Carpi-Lucchese, in programma domenica prossima, sarà diretta da Francesco Zago della sezione AIA di Conegliano Veneto. Zago sarà coadiuvato da giovanni Boati di Padova e da Ionut Eusebiu Nechita di Lecco. Zago è alla prima direzione di gara con i rossoneri.