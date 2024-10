Undicesima di andata, i risultati del sabato: torna a vincere la Torres

Altre notizie brevi

venerdì, 25 ottobre 2024, 22:25

Si sono concluse le tre gare di stasera valide per l'undicesima giornata di andata nel girone B. Ecco i risultati:

venerdì, 25 ottobre 2024, 18:00

Lutto per lo SLO nonché ex socio e tifoso rossonero Moreno Micheloni che piange la perdita del padre Franco a sua volta grande della Lucchese, di cui aveva indossato la maglia da giovane. "In questo momento difficile – si legge in una nota della società su Facebook – tutta la...

venerdì, 25 ottobre 2024, 16:41

Nuovo appuntamento per le Rappresentative di Serie C nei giorni del 29, 30 e 31 ottobre, che si raduneranno per uno stage.Tre giorni di lavoro, dunque, agli ordini del Commissario Tecnico Daniele Arrigoni per i convocati delle formazioni Under 15, Under 16 e Under 17 all’interno del Centro Tecnico Federale...

giovedì, 24 ottobre 2024, 17:16

L'ex allenatore rossonero Giacomo Lazzini, alla Lucchese nella stagione 2011-2012, è tra i tecnici (complessivamente una ventina )che a Coverciano hanno conseguito l'abilitazione ad Allenatore Uefa PRO dopo il corso del Settore Tecnico della Figc. A Lazzini le congratulazioni della nostra redazione.