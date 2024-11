De Vito a Tuttoc.com: "Lucchese incostante, è mancata la tranquillità: speriamo di fare festa a Campobasso"

venerdì, 1 novembre 2024, 08:50

In una intervista a www.tuttoc.com Marco De Vito, ex calciatore rossonero, ha parlato lungamente della Lucchese: "Purtroppo c’e da dire che un po' tutta la stagione della Lucchese è al momento molto altalenante, non solo dal punto di vista di risultati ma anche sotto l’aspetto delle prestazioni. Quella di Pescara è una sconfitta che un po' tutti ci aspettavamo, si parla di una squadra che ad oggi ha ottenuto ben 11 risultati utili consecutivi e penso sia destinata a mantener la testa della classifica fino a fine campionato. Contro l’Entella invece ho rivisto una Lucchese battagliera e concreta. Mi auguro che l’ultima partita possa essere l’inizio di una striscia di risultati utili consecutivi. Sinceramente a me la squadra piace, quello che manca è la tranquillità generale che in questi casi solo la società attraverso una giusta e buona comunicazione può dare, questo vale per giocatori, staff e tifo. Quella contro il Campobasso sarà di sicuro una partita tosta, una partita maschia che penso si deciderà sul singolo episodio. Ho visto qualche partita loro sono una squadra davvero rognosa, allenata da un allenatore esperto che sicuramente proverà a sfruttare ogni singolo dettaglio per farla sua. Mi auguro comunque sia che alla fine saremo 'noi' a far festa".