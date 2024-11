Mister Braglia: "Abbiamo le caratteristiche per fare bene e arrivare tra le prime dieci"

domenica, 3 novembre 2024, 17:28

Piero Braglia è alla sua ennesima gara da ex contro la Lucchese, ecco il suo giudizio sulla partita odierna vinta facilmente dal suo Campobasso: "Penso di andare avanti per la mia strada, mi fido dei giocatori che alleno, siamo un gruppo totalmente nuovo ma che si porta un grande rispetto: abbiamo le caratteristiche per fare bene. La partita è girata sugli episodi, come quello sull'ingenuità del loro portiere, a volte gli episodi sono a favore, altre no. Nel secondo tempo, siamo stati bravi a non rilassarci e a chiudere la partita. L'obiettivo? Salvarsi e arrivare nelle prime dieci, sono un tipo pratico".